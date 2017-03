Accusé de plagiat par Coeur de pirate, King Melrose réagit

27-03-2017 | 10h20

Accusé par Cœur de pirate d'avoir copié une de ses chansons, le chanteur King Melrose se dit «attristé» de la situation.

En entrevue dimanche sur les ondes de LCN, le chanteur a réagi à un message publié vendredi par Cœur de pirate sur son compte Instagram et qui dit simplement: «Tsé si t'es pour copier une chanson, fais-le subtilement. Pas avec une chanson sortie en 2011.»

Tsé si t'es pour copier une chanson, fais le subtilement. Pas avec une chanson sortie en 2011. Une publication partagée par Coeur De Pirate (@beatricepirate) le 24 Mars 2017 à 13h54 PDT

Plusieurs internautes ont alors souligné une ressemblance entre la chanson Adieu de Cœur de Pirate et Ça se danse de King Melrose.

«Ça m'a attristé d'avoir une accusation telle que ça. On n'a jamais eu, en date d'aujourd'hui, une lettre ou un courriel nous stipulant que, peut-être, il y avait des ressemblances, explique le chanteur. La chanson est sortie il y a deux ans et le monde de l'industrie ne m'a jamais parlé de ça.»

King Melrose nie avoir copié ou même s'être inspiré de l'œuvre de Cœur de Pirate.

«J'ai créé une chanson et je ne me suis jamais inspiré de Cœur de pirate. Je trouve ça très désolant d'apprendre ça sur les réseaux sociaux et de me faire attaquer publiquement», ajoute-t-il.

Quant à savoir s'il existe véritablement des ressemblances entre les deux pièces musicales, le chanteur refuse tout simplement de s'avancer.

«Je ne suis pas musicologue. Je n'ai pas le pouvoir de décider de tout ça. Je peux juste dire qu'il n'y avait aucune intention derrière tout ça», conclut-il.

Écoutez plus bas les deux chansons impliquées: