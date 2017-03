Zachary Richard se tourne vers le sociofinancement

21-03-2017 | 13h46

Après Annie Villeneuve, c'est au tour de Zachary Richard d'utiliser un site de sociofinancement pour amasser des fonds pour produire son 21e album.

L'artiste explique sa démarche sur le site kickstarter.com: «La réalité de l'industrie de la musique oblige ses artisans, comme moi, à trouver de nouvelles possibilités. La dévolution du système de financement nous confronte avec des choix parfois difficiles. Mais la bonne nouvelle est que ceci nous encourage à chercher une relation plus durable et plus vraie avec la communauté. Voici l'essentiel de ce projet: partager avec vous mon art et ma vie.»

L'interprète de Jean Batailleur indique que son prochain album reflètera «mon expérience de deux langues et de deux cultures» et que les chansons seront «inspirées par le vent et par l'amour».

L'auteur-compositeur-interprète propose aussi un exemple de son travail grâce à deux extraits de chansons qui se retrouveront sur le futur opus. On peut y entendre quelques secondes de La Ballade de l'Exclus, co-écrite avec son petit fils Émile Cullin, ainsi que de la chanson d'amour Sweet Little Darling of Mine.

Il a aussi inclus des vidéos pour s'adresser à ses fans et expliquer sa démarche.

Selon les contributions des participants à cette campagne, le chanteur originaire de Louisiane aux États-Unis offre des albums dédicacés, des concerts, des affiches, des événements V.I.P dont un voyage en sa compagnie aux Îles de la Madeleine, des participations intimes à l'enregistrement, etc.

Mardi après-midi, Zachary Richard avait récolté 3445$. Son objectif est fixé à 45 000$ et la date limite est le 7 mai prochain.

La chanteuse Annie Villeneuve a réussi à amasser 64 893$ grâce à une telle campagne sur le site web La Ruche.