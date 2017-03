Encore plus dansant, Drake revient avec sa playlist More Life

19-03-2017 | 15h47

Drake est de retour, moins d'un an après la sortie de son album Views, avec un recueil de 22 chansons baptisé More Life que le rappeur et chanteur canadien présente comme une playlist, aux accents plus dansants que jamais.

Pour l'artiste, cet ensemble de titres n'est pas un album, mais plutôt un point d'étape entre deux disques.

«Ce projet est juste une manière de célébrer le fait que nous sommes toujours là, toujours à l'oeuvre», a-t-il expliqué dans un entretien à la radio publique américaine NPR.

Ce format est aussi le signe d'une évolution générale vers la dématérialisation, à l'instar de Kanye West ou Chance the Rapper, dont les derniers albums ne sont sortis qu'en version numérique, voire uniquement en streaming dans le cas du dernier.

Drake reste sur une année 2016 riche de succès, achevée en tête des ventes mondiales, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), grâce à son album Views et à plusieurs extraits, en premier lieu One Dance.

Le titre phare de la dernière livraison publiée samedi est, pour l'instant, le morceau Fake Love, déjà sorti en octobre dernier et intégré à la playlist.

Avec sa boucle rythmique entêtante et dépouillée, qui rappelle le dancehall jamaïcain, elle consacre encore un peu plus la légitimité de Drake comme chanteur, lui qui a démarré sa carrière dans le rap.

Le jeune homme originaire de Toronto y évoque la superficialité et les faux-semblants, notamment en matière amoureuse.

Autre exemple de titre dansant, plus marquant encore, Madiba Riddim rend hommage au Sud-Africain Nelson Mandela et rappelle parfois l'un de ses duos avec la chanteuse Rihanna, Too Good.

Drake se soucie visiblement peu des étiquettes et continue de brouiller les pistes, entre hip-hop et pop, comme sur le morceau Teenage Fever, où il emprunte au refrain d'une chanson de Jennifer Lopez, If You Had My Love pour évoquer sa relation avec la chanteuse.

Dans le même temps, More Life est truffé de collaborations avec des rappeurs de premier plan, tels Skepta, Young Thug, Travis Scott et même Kanye West, présent sur le titre Glow.

«Ils disent qu'on peut vivre éternellement. Le soir je prie pour que ce soit vrai. J'ai déjà tant fait dans ma courte existence et il y a encore à faire», a écrit Drake dans une introduction à More Life sur la plateforme Apple Music.