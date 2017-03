Katy Perry : Célibataire enfin heureuse!

Marie-Josée Roy 18-03-2017 | 10h00

Une vie amoureuse parsemée d'embûches n'a pas empêché la chanteuse de trouver le bonheur. À 32 ans, elle vogue d'un succès à l'autre avec l'assurance tranquille de ceux à qui rien ni personne ne résiste. Cap sur les histoires de coeur difficiles d'une célibataire enfin comblée.

Katy Perry avait toutes les raisons de sourire quand elle s'est présentée sur le tapis rouge des iHeartRadio Music Awards le 5 mars à Inglewood, en Californie. Vêtue d'une combinaison signée August Getty Atelier, l'interprète de «Firework» arborait une nouvelle tête. Inspirée par Scarlett Johansson et Miley Cyrus, elle a opté pour une coupe pixie et une chevelure platine. «Je ressens une nouvelle vague, plus authentique, et ma coupe de cheveux arrive à point. Je pense que je veux redéfinir ce que c'est que d'être féminine», a-t-elle affirmé à l'animateur Ryan Seacrest.

Une femme libérée

Difficile de croire que celle qui a ébloui les spectateurs aux iHeartRadio Music Awards venait tout juste d'annoncer sa rupture avec Orlando Bloom. En effet, la star qui s'est déhanchée sur scène n'avait rien d'une femme en peine d'amour. Si les tabloïds leur prêtaient une rupture hargneuse, la chanteuse et l'acteur ont démontré le contraire en affichant une mine sereine quelques jours après les événements. «Et si on avait une nouvelle façon de penser en 2017? Vous pouvez toujours être amis et aimer votre ancien compagnon! Personne n'est une victime ou un méchant», a tenu à mentionner Katy sur Twitter. Échaudée par ses idylles orageuses avec des hommes célèbres, la nouvelle célibataire a appris à voir le bon côté des choses. «J'ai 32 ans et je me sens bien, a-t-elle confié à Ryan Seacrest. Je m'accepte vraiment comme je suis; j'ai fait beaucoup d'efforts sur ce plan. Ça rapporte, parce que je m'amuse et je me sens libre.»

Au sommet de son art

Si l'interprète de «Roar» n'a pas encore rencontré le prince charmant, elle peut assurément s'enorgueillir d'une carrière prolifique. Son dernier succès, «Chained to the Rhythm», a battu un record en étant écouté plus de trois millions de fois en 24 heures sur la plateforme Spotify. Après avoir fait campagne auprès de Hillary Clinton, candidate démocrate aux dernières élections américaines, la chanteuse a pris goût à la politique et affiche fièrement ses convictions. Le vidéoclip rétrofuturiste de Chained to the Rhythm, truffé de références aux dangers qui guettent le monde, illustre parfaitement la nouvelle maturité de Katy Perry en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. «Je me sens plus authentique que jamais», a-t-elle déclaré à Ryan Seacrest. Parions que les prétendants ne tarderont pas à se manifester...

Des amours tourmentées

La chanteuse a connu de nombreux flirts, mais rares sont ceux qui ont mené à une relation sérieuse. Voici les trois Don Juan qui ont fait battre son coeur au cours des dernières années.

Russell Brand

La star a convolé avec l'humoriste britannique le 23 octobre 2010. Quatorze mois plus tard, il lui annonçait son intention de divorcer... par message texte! «C'est un homme très brillant, et j'étais folle de lui quand je l'ai épousé», a-t-elle spécifié en 2013 à une journaliste du «Vogue». Russell, qui a refait sa vie, est aujourd'hui père de famille.

John Mayer

Perry a craqué pour ce tombeur notoire de façon intermittente entre 2012 et 2015. Hélas, leur histoire d'amour n'a pas résisté à l'horaire chargé de la diva et aux tentations extraconjugales auxquelles l'ex de Jennifer Aniston, de Jessica Simpson et de Taylor Swift a toujours eu beaucoup de mal à résister.

Orlando Bloom

Quatre mois après avoir séduit Katy lors de la cérémonie des Golden Globes, l'acteur était surpris dans les bras de la chanteuse Selena Gomez. Malgré les images compromettantes qui ont circulé sur le web, l'interprète de «Teenage Dream» est demeurée aux côtés de son homme jusqu'à tout récemment. Le couple a annoncé sa rupture le 28 février.