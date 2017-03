Simple Plan: un bon plan simple malgré la tempête

Caroline Vigeant 15-03-2017 | 22h34

Dame Nature a peut-être compliqué le plan de Pierre Bouvier et sa bande mercredi soir, alors que ceux-ci offraient leur cinquième effort, Taking One For the Team, au Centre Bell, après des mois d'attente, mais la troupe ne s'en est pas laissé imposer.

C'est qu'en novembre dernier, le meneur de la bande Pierre Bouvier avait dû reporter préventivement une série de concerts de leur tournée Taking One For the Team, dont celui de Montréal, sous recommandation de son médecin.

Si la dernière tournée de la bande à tenir l'affiche du Centre Bell, Get Your Heart On!, avait réuni quelque 11 600 spectateurs en 2012, 7700 ont cette fois répondu à l'appel.

Comme à Québec deux jours plus tôt, plusieurs sièges étaient vacants et des sections étaient fermées. L'accumulation de neige a peut-être compliqué les déplacements de plusieurs.

N'empêche que rien n'allait miner l'énergie des gars, redoutablement contagieuse.

Démarrage en lion

Après un départ en cinquième vitesse sur Opinion Overload, un titre récent dont le son plus punk rappelle celui de la première heure, l'assistance a accueilli avec fougue la version française de Jet Lag.

Puis au parterre, bien que clairsemé, et même dans les gradins, on ne s'est pas fait prier pour se lever d'un bond sur Jump!. Trois choix judicieux pour briser la glace.

L'ambiance n'a pas tiédi tout au long du tour de chant anthologique, qui pigeait allègrement dans tout le répertoire, dont les Welcome to My Life, Addicted et Your Love is A Lie pour ne nommer que celles-ci.

Soudés sur scène

Pierre Bouvier, Sébastien Lefebvre, Jeff Stinco, David Desrosiers et Chuck Comeau, qui sont toujours soudés sur scène - aucun d'entre eux n'ayant claqué la porte en 17 ans -, ne se sont pas assagis.

Au contraire. De très rares accalmies, notamment sur Perfectly Perfect avaient été prévues. On avait même pris soin d'écarter les morceaux du dernier-né - I Dream About You et Problem Child -, qui auraient pu réduire la cadence.

Un bémol: les enchaînements n'ont pas toujours été fluides, une transition ayant débouché sur un temps mort avant Addicted.

Simple Plan doit amorcer prochainement une tournée pour souligner le 15e anniversaire de No Pads, No Helmets... Just Balls, l'album qui leur a ouvert les portes du monde.