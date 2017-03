Après leur tournée: Direction Las Vegas pour The Who

AFP 14-03-2017 | 01h13

NEW YORK - Les vétérans du rock The Who ont annoncé lundi qu'ils repoussaient leur départ à la retraite en entamant une série de concerts à Las Vegas cet été, après leur tournée d'adieux.

Les septuagénaires britanniques ont choisi la scène de l'un des hôtels les plus célèbres de Las Vegas, le Caesars Palace, pour se produire à partir du 29 juillet. Il s'agit d'abord d'une série de six concerts, selon l'établissement qui laisse toutefois entendre qu'il ne s'agit que d'une «première manche».

Menés par le guitariste et compositeur de 71 ans Pete Townshend et le chanteur de 73 ans Roger Daltrey, les Who ont lancé fin 2014 une tournée de «longs adieux» qui doit s'achever en avril au Royaume-Uni, avec cinq concerts reprogrammés.

Ils joueront aussi une version acoustique de leur opéra rock «Tommy» sur la scène du vénérable Royal Albert Hall à Londres pour deux dates destinées à lever des fonds pour les jeunes malades du cancer.

Avec des titres aussi emblématiques que «My Generation» et «The Kids are Alright», les Who ont marqué la bande originale des années 1960 et 70. Leurs paroles empreintes de colère juvénile et guitares saturées pressentaient l'arrivée du heavy metal et du punk.

Leur arrivée des Who sur la scène du Colosseum au Caesars Palace marque une première pour un groupe de rock depuis l'ouverture en 2003 de cette salle de concert, qui accueille déjà pour des concerts réguliers de grands noms de la chanson comme Mariah Carey, Céline Dion, Elton John et Rod Stewart.