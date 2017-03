FEQ: voici les dates des concerts des Backstreet Boys et Pink

13-03-2017 | 14h31

Les dates de certains concerts du Festival d'été de Québec (FEQ) ont été dévoilées au cours du week-end sur la page Facebook de l'événement.

On sait désormais que les Backstreet Boys seront sur la scène des plaines d'Abraham dès le premier week-end de l'événement, soit le 9 juillet. La veille, c'est Pink qui prendra d'assaut la scène Bell et celle-ci sera occupée le 7 juillet par Kendrick Lamar.

Metallica et Muse seront les vedettes du deuxième week-end et monteront sur la scène des plaines d'Abraham respectivement les 14 et 16 juillet. Muse sera d'ailleurs le groupe en clôture du festival.

Le FEQ a dévoilé la semaine dernière 50 artistes qui font partie de sa programmation 2017, sa 50e édition. Plusieurs gros noms sont à l'affiche dont Lady Antebellum, Melissa Etheridge et Les Cowboys Fringants. L'événement se tient à Québec du 6 au 16 juillet prochain.