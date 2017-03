La chanson de Céline Dion pour La Belle et la Bête dévoilée

13-03-2017 | 12h06

La chanson interprétée par Céline Dion pour le film en prises de vue réelles La Belle et la Bête est enfin disponible sur Youtube.

How Does A Moment Last Forever est l'une des nouvelles compositions pour le long métrage de Disney qui prend l'affiche au Québec ce vendredi.

La diva québécoise avait chanté en 1991 le titre thème du dessin animé en duo avec Peabo Bryson. Cette fois, ce sont Ariana Grande et John Legend qui interprètent Beauty and the Beast. Le clip a d'ailleurs été dévoilé la semaine passée.

Le film met en vedette entre autres Emma Watson (Belle) et Dan Stevens (Bête).