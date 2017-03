Un cinquième album pour Maxime Landry: «L'inspiration, je la dois aux gens que j'ai rencontrés»

Francis Bolduc, Agence QMI 11-03-2017 | 04h00

C'est avec beaucoup de fébrilité que Maxime Landry et son équipe nous ont reçus aux studios Piccolo, où l'auteur-compositeur-interprète mettait la dernière touche aux enregistrements de son prochain album, qui sera offert à compter du 21 avril. Maxime Landry nous a raconté l'histoire derrière «Nos histoires».

Maxime Landry n'était pas peu fier de recevoir les représentants des médias aux studios Piccolo, où de grands noms ont enregistré des chansons et des albums, dont Mes Aïeux, Michel Rivard, Coral Egan ou encore Céline Dion. Après les présentations d'usage et des remerciements, Maxime Landry s'est enfermé dans un studio vitré pour donner un aperçu de quelques-unes des chansons qu'on retrouvera sur son prochain disque, titré «Nos histoires». «L'inspiration pour cet album, honnêtement, je la dois aux gens que j'ai rencontrés après les spectacles, par exemple. Ces gens me racontaient des histoires parfois belles, parfois tragiques. C'est pour ça que, dans la chanson «Nos histoires», je dis: «Je ne vais pas vous faire croire qu'elles sont toujours jolies.»»

L'artiste le dira: certaines de ces histoires qu'on lui a racontées l'ont bouleversé, parfois même au point de l'empêcher de dormir, mais elles ont été une source d'inspiration. «Je revenais à l'hôtel après un spectacle, par exemple, et j'écrivais une chanson. «Cent fois la même histoire», une autre pièce de mon nouvel album, est le fruit d'une de ces rencontres. Une dame me racontait qu'elle prenait soin de sa mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, et qu'elle trouvait épouvantable de ne pas se faire reconnaître par elle. Il y aura 14 chansons sur l'album, dont 9 qui sont inspirées d'histoires que des gens m'ont confiées. Un autre exemple, c'est la chanson «L'enfant qu'ils auront», inspirée de l'histoire d'une de mes amies qui travaille en milieu scolaire et qui a connu un jeune garçon dont les parents ne s'occupaient pas convenablement de lui. Il y a aussi une histoire sur l'adoption.»

Certains regrets

Malgré le matériel que les gens lui ont apporté pour écrire des chansons, Maxime Landry a certains regrets. «Je retournais à l'hôtel après un spectacle et je commençais à écrire, mais je ne prenais pas de notes. Je ne sais donc pas qui est associé à telle chanson ou à telle autre. Je me souviens des endroits où on était et des discussions, mais pas des gens.» Il poursuit sur le sujet en exprimant un souhait: «Quand l'album sortira, j'espère que les gens se reconnaîtront et qu'ils m'écriront pour me dire que ce sont eux qui m'ont parlé d'un sujet en particulier. Je pense vraiment qu'ils vont se reconnaître dans ces chansons», raconte l'artiste, qui classe l'album «Nos histoires» dans la catégorie de la variété française.

«Le dernier album exprimait mon trip country. C'étaient mes racines, et je voulais me payer ça avec «3e Rue Sud». «Nos histoires», c'est vraiment des chansons à texte.»

Quant aux chansons qui ne sont pas nées de confidences, Maxime fait savoir que les sujets sont multiples. «J'ai une chanson qui utilise New York, les lettres d'or et la grosse affaire, mais ça veut juste dire que le métier que je fais me fait parfois rater des choses personnelles.»

Encore Scott Price

Maxime Landry était très fier de nous présenter quelques-unes de ses nouvelles compositions, et il l'était tout autant de révéler qu'il travaillait à nouveau avec Scott Price pour la réalisation de «Nos histoires». «C'est la troisième fois qu'on travaille ensemble. Il y a eu «Star Académie», évidemment, mais aussi «Noël blanc» et «3e Rue Sud». Ç'a cliqué entre nous. Parfois, il y a des choses qui ne se passent pas et qui devraient se passer; avec Scott, ça se passe toujours. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit que j'avais de la peine parce que je commençais à enregistrer en studio et qu'il allait me manquer.» Scott Price a rapidement fait savoir qu'il avait certaines disponibilités, et les horaires se sont, par enchantement, arrangés, au grand plaisir de Maxime. «Les deux ensemble, on travaille vraiment bien.»

Sa maman sur une chanson

En août 2015, on apprenait que Doris Bégin, la mère de Maxime Landry, avait dû être opérée pour soigner un cancer de la glande thyroïde, et ensuite pour retirer une masse non cancéreuse d'un sein. Entourée par sa famille, dont son fils Maxime, Mme Bégin a surmonté cette épreuve. «Ç'a super bien été, et elle s'est fait traiter à Montréal. Elle a été prise en charge par de bons ORL (oto-rhino-laryngologistes)», nous racontait à l'époque le chanteur. Aujourd'hui, les nouvelles sont toujours aussi bonnes. «Ma mère va super bien, autant du côté de son moral que de ceux de sa santé ou de ses amours. Elle est guérie et n'a plus de traitement à faire. Ç'a été, pour dire vrai, une année stressante. Je voulais que tout soit correct pour elle. Ç'a été une grosse année, mais c'est derrière nous maintenant.»

Il ajoute, sur le ton de la confidence: «Ma mère va chanter sur l'album. Dans la chanson «Cent fois la même histoire», qui parle de la maladie d'Alzheimer, il y a un passage qui dit: «Mais il y a cette mélodie qui reste», et on entendra fredonner ma mère en arrière-plan.

Honnêtement, ça va être vraiment touchant. Ma mère chante dans la vie et elle écrivait des chansons. Elle voulait faire ce métier; je l'ai dit souvent. Quand j'étais gamin, j'allais en studio avec elle. Il y a d'ailleurs un enregistrement d'une chanson qui s'appelle «Berceuse pour un enfant», que ma mère a écrite. Au début de cette pièce, je dis: «Hier, j'ai rêvé que je volais comme un oiseau.» J'avais cinq ans. Je vais voir avec Scott si on pourrait mettre un bout de cet enregistrement quelque part sur l'album. On est en pleine construction, donc ça se peut que ça ne s'y retrouve pas, mais ma mère qui chante, ça, ce sera sur l'album.»

Scott Price: «Je me sens apprécié avec Maxime»

Pour pouvoir participer à la réalisation de l'album «Nos histoires», de Maxime Landry, Scott Price a pris une pause de son autre travail, celui de directeur musical de Céline Dion. Le désormais célèbre musicien était très heureux de prêter main-forte à Maxime. «Depuis que je l'ai connu à «Vedette Académie», je l'ai beaucoup apprécié. Il est très talentueux et il apprend vite. Moi, je suis assez impatient de nature, et avec Maxime je savais que ça serait un projet intéressant et le fun. Maxime est vraiment une bonne personne, et il est stimulant. Il apporte plein de chansons, et ça devient pour moi un terrain de jeu. On essaie plein de choses et, s'il n'aime pas ça, on le sait rapidement. Je pense qu'on est stimulants l'un pour l'autre. J'ouvre ses oreilles à d'autres choses, et ça lui fait plaisir. Je me sens apprécié avec Maxime. C'est une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas refuser de participer à cet album.»

Questionné sur les autres projets à son agenda, qu'on présume assez chargé, Scott Price explique: «Les autres projets se résument en un nom: Céline Dion. J'ai d'autres propositions, mais ça ne peut pas fonctionner. Pour Maxime, ça rentrait dans l'horaire. On avait deux mois de pause, mais, pour moi, ce n'était pas deux mois d'arrêt. Je prépare les spectacles de cet été avec Céline; on a une grosse tournée au programme avec un volet anglophone et un autre francophone. On est déjà dans les arrangements pour ça. On est en train de choisir les chansons. Pour l'instant, ce n'est pas encore défini.» Et c'est comment, travailler avec Céline Dion? «C'est aussi tripant que les gens peuvent l'imaginer. C'est comme être un pilote de course et avoir une voiture de formule 1. Où je suis rendu dans ma vie comme musicien, je ne pourrais pas demander plus. C'est une job de rêve.»