Les New Kids On The Block reviennent avec un nouveau titre!

08-03-2017 | 08h59

Le titre est notamment à découvrir et à télécharger sur iTunes. On peut aussi l'écouter depuis lundi sur la chaîne YouTube du groupe.

Pour rappel, le groupe est composé des frères Jordan et Jonathan Knight, Donnie Wahlberg, Danny Wood ainsi que Joey McIntyre. Les New Kids On The Block sont aujourd'hui âgés de 44 à 48 ans. Si beaucoup ont tenté, sans grand succès, une carrière en solo, Donnie Wahlberg a, quant à lui, décidé de devenir acteur, comme son frère Mark. Il figure notamment au générique de la série Blue Bloods au côté de Tom Selleck.