Céline Dion a hésité pour La Belle et la Bête

06-03-2017 | 08h18

Il y a 26 ans, Céline Dion avait fait équipe avec Peabo Bryson pour enregistrer la chanson thème du dessin animé La Belle et la Bête. Lorsque les dirigeants de Walt Disney lui ont demandé de réitérer en interprétant une chanson pour la nouvelle version en prises de vues réelles avec Emma Watson, qui sortira le 17 mars en salle, elle n'a pas pu accepter tout de suite.

«Pour mon premier La Belle et la Bête, la décision avait été prise avec mon mari, a-t-elle confié à Entertainment Tonight. À présent, je prends mes décisions seule. C'est un peu plus difficile. Je ne pouvais pas dire oui tout de suite parce que j'avais l'impression de le trahir d'une certaine manière. »

Le gérant et mari de Céline Dion, René Angélil, est décédé en janvier 2016. Finalement, la diva québécoise est contente d'avoir accepté de chanter How Does a Moment Last Forever pour le nouveau film Disney parce que ça lui a permis de revenir dans le passé. «J'étais au début de ma carrière (quand j'ai chanté La Belle et la Bête), a-t-elle déclaré. La chanson m'a mise sur les rails.»

La nouvelle chanson thème de La Belle et la Bête a été enregistrée, quant à elle, par John Legend et Ariana Grande.