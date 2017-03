Coldplay dévoile son nouveau titre Hypnotised

02-03-2017 | 12h16

Quelques mois avant la sortie de leur nouvel album en juin, le groupe britannique Coldplay vient de dévoiler un nouveau titre, Hypnotised.

Dans un tweet publié ce jeudi, le groupe anglais a partagé une vidéo dévoilant un nouveau morceau, Hypnotised.

Listen to the band's new song, Hypnotised, taken from the upcoming Kaleidoscope EP (out June 2), on @Spotify… A https://t.co/bscx5Pc31O — Coldplay (@coldplay) 2 mars 2017

Le titre figurera sur le nouvel album Kaleidescope, qui sortira le 2 juin prochain, a annoncé le groupe.

Cinq chansons doivent être intégrées à cet l'album.

1. All I Can Think About Is You

2. Something Just Like This

3. Miracles 2

4. A L I E N S

5. Hypnotised