Lorde: un nouveau titre, retour sur sa carrière

La jeune chanteuse néo-zélandaise a annoncé mercredi via Twitter la sortie de son prochain titre Green Light jeudi au cours de la journée.

Ce titre serait issu de son potentiel prochain album. L'interprète a déclaré que le morceau serait accompagné d'un clip. À cette occasion, retour sur la carrière de l'interprète de Pure Heroine sorti en 2013.

Il s'agit sans nul doute du titre le plus connu de la jeune chanteuse, née en 1996 en Nouvelle-Zélande. Avec Royals, Lorde démontre qu'il est possible d'associer musique pop pointue et succès dans les charts. En 2013, Billboard rapportait que la jeune femme était la première artiste féminine solo à atteindre la première marche de son classement consacré à la musique alternative, depuis 17 ans.

Si certains n'ont pas été happés par la vague Lorde avec le titre Royals, ils ont été attrapés avec Tennis Court qui finit d'asseoir la popularité de la Néo-Zélandaise. Dans le clip, elle fait des choix esthétiques à l'opposé de ses consœurs Taylor Swift et Katy Perry.

Oscillant entre pop et musique électronique, la jeune femme n'hésite pas à s'associer avec les pointures de la discipline, comme ici avec le titre Magnets en featuring avec le duo britannique Disclosure.

Lorde assoit son statut de star internationale en participant à la bande originale du troisième volet de la saga Hunger Games.

Green light

Sur le site www.imwaitingforit.com, la jeune femme a mis en ligne un court extrait de ce qui devrait être le clip de son prochain morceau Green light. Dans un tweet, elle déclarait: «Je suis ravie de vous annoncer que le premier titre, GREEN LIGHT, sortira demain à 8 h en Nouvelle Zélande et à 14 h à New York».

i am so overjoyed to finally announce that my first single, GREEN LIGHT, is coming out tomorrow at 8am nz / 2pm nyc 💚💚💚