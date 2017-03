Julie St-Pierre reprend Beauty and the Beast avec...

01-03-2017 | 14h25

À un peu plus de deux semaines de la sortie du film La Belle et la Bête, Julie St-Pierre et Marc-André Fortin ont décidé d'offrir à leurs fans une reprise de la chanson thème de ce classique de Disney.

La chanteuse et DJ ainsi que le gagnant de Star Académie 2005 ont accompagné leur reprise d'une vidéo en noir et blanc où on les voit justement enregistrer la chanson. Leur complicité est d'ailleurs palpable.

La pièce Beauty and the Beast était interprétée par Céline Dion et Peabo Bryson en 1991. Dans le nouveau film en prises de vues réelles, mettant en vedette Emma Watson, c'est le duo Ariana Grande et John Legend qui reprennent le titre.

Le long métrage La Belle et la Bête de Bill Condon sort en salles au Québec le 17 mars.