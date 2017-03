«Je pense pouvoir être un bon mentor» - Koriass

Samuel Pradier 05-03-2017 | 04h00

Nouveau porte-parole de Cégeps en spectacle, Koriass multiplie les engagements pour les jeunes, comme sa série de conférences dans les écoles pour parler de la culture du viol, sa chanson originale pour les journées de la culture ou son documentaire sur son cheminement personnel et professionnel. Un homme de conviction qui peut être une inspiration pour plusieurs.

Même s'il n'a pas fait d'études supérieures, Koriass n'a pas hésité longtemps avant d'accepter la proposition d'être le porte-parole de la 38e édition de Cégeps en spectacle, dont la finale aura lieu le 29 avril, au Cégep de Saint-Laurent, à Montréal. «Je trouvais que ça allait de soi. J'ai une bonne relation avec les jeunes et je pense pouvoir être un bon mentor. Le plus près que j'ai été du cégep, c'est les fois où j'y ai fait des conférences et présentement grâce à mon rôle de porte-parole.»

Le rappeur estime toutefois qu'il est intéressant de commencer tôt dans ce milieu, notamment pour acquérir le plus possible d'expérience sur scène. «Pour être à l'aise sur scène, il faut en faire. Il faut se présenter devant un public le plus souvent possible. Commencer tôt aide à devenir un artiste accompli plus rapidement.»

Le concours s'adresse à de jeunes créateurs touche-à-tout, qui évoluent dans différentes disciplines. «C'est diversifié. Je trouve intéressant qu'on demande à un rappeur d'en être le porte-parole. On cherche habituellement des artistes plus consensuels. L'idée est de montrer l'éventail des styles.»



Un gros succès

Avec son disque Love Suprême, sorti en 2016, Koriass a pu élargir son auditoire et sa popularité pas seulement auprès d'un public qui écoute habituellement du rap. «Cet album est sorti en même temps que mon engagement féministe et que le documentaire sur mon parcours. Ça m'a permis d'évoluer plus rapidement. Ça va au-delà du rap. C'est davantage la personne que je suis qui m'a aussi permis d'être invité plus souvent dans les médias. Je pense que c'est parce que j'ai pris position et que j'ai assumé mes paroles sur des sujets pointus comme la culture du viol; il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font. Je l'ai fait grâce à un concours de circonstances. Quand j'ai vu la résonance que ce sujet avait auprès de mon public, je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose de positif.»

Cet album lui a aussi permis de faire une incursion en France, un défrichage qui commence à porter ses fruits. «J'y fais de petites salles, mais j'ai quand même un public qui me suit. On a sorti l'album là-bas, et les ventes de la première semaine ont été surprenantes. On ne s'y attendait pas.»

Si la vie professionnelle du rappeur est très chargée, la vie privée d'Emmanuel Dubois (son vrai nom) est aussi intense, avec deux enfants de cinq ans et deux ans et demi. «Je gère l'horaire en fonction de mes déplacements. Je pars très rarement trois ou quatre jours de suite. Les spectacles sont souvent les fins de semaine, et les conférences se font dans la journée. Je vois souvent mes enfants, car le plus gros de mon travail de création se fait à la maison. Ça peut être parfois difficile pour ma copine, mais ça se passe plutôt bien.» D'ailleurs, le rappeur a déménagé à Limoilou, dans la banlieue de Québec, il y a six ans. «C'est par amour que j'ai déménagé là-bas. Je fais beaucoup de route, parce que beaucoup de choses se passent à Montréal, mais c'est un choix que je ne regrette pas. Je suis très bien dans mon quartier.»

Un comédien en devenir

En plus de son projet de nouvel album, Koriass reçoit de nombreuses sollicitations en tant que comédien. «J'ai commencé à faire de l'art dramatique en secondaire 1 et je n'ai jamais arrêté durant toute ma scolarité. Je voulais aller en concentration art dramatique, mais j'ai lâché l'école et j'ai commencé à faire de la musique à temps plein. Je n'ai jamais abandonné ça. J'y touche déjà un peu, parce que c'est un personnage que je joue sur scène ou dans les clips. Je sais que j'ai la voix, l'instinct et la prestance, mais il me manque la technique. Et si je le fais, je veux le faire bien.»