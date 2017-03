Écoutez le duo de Geneviève Lerclerc et Éric Lapointe

01-03-2017 | 09h38

Pour le premier extrait de son tout premier album, Geneviève Leclerc a choisi de proposer sa version de la ballade Tu es mon autre en duo avec Éric Lapointe. La pièce a été mise en ligne mardi.

La demi-finaliste de La Voix IV et le rockeur chantent intensément et à l'unisson, simplement accompagnés d'un piano. Ils offrent ainsi une version bien à eux de cette œuvre de 2001 popularisée par Lara Fabian et Maurane.

«Jamais je n'aurais pensé faire un jour un duo avec Éric Lapointe, et pourtant...!», s'est enthousiasmée l'artiste de 33 ans sur sa page Facebook.

L'album Portfolio de Geneviève Leclerc sortira le 24 mars prochain. En plus de ce duo, on y retrouvera notamment des reprises des grands succès Je suis malade et Les parapluies de Cherbourg.

L'an dernier, alors qu'elle faisait partie de l'équipe de Marc Dupré pour la quatrième édition de La Voix, la chanteuse s'était avouée vaincue devant Travis Cormier, protégé d'Éric Lapointe.