Ariana Grande dévoile le clip de Everyday

27-02-2017 | 12h36

L'amour est au centre du clip du morceau Everyday d'Ariana Grande, en duo avec Future, mis en ligne dimanche par la chanteuse américaine.

Dans une laverie, sur une voiture ou une photocopieuse, les couples sont pris d'irrésistibles envies dans le nouveau clip d'Ariana Grande, qui interprète le morceau allongée sur des machines à laver.

Enregistré en duo avec le rappeur Future, le titre Everyday est extrait du troisième album studio de la chanteuse américaine, Dangerous Woman, sorti en mai 2016 sous le label Republic Records. Il intervient notamment après les morceaux Dangerous Woman et Into You.