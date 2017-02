Cette ex-académicienne ose pour son nouveau clip!

23-02-2017 | 12h00

Maritza a lancé dernièrement un clip très artistique dans lequel la danse moderne prend beaucoup de place.

Dans la vidéo pour la chanson Avant, la chanteuse y apparait vêtue d'un costume coloré, faisant penser aux habits de Michael Jackson et même de Lady Gaga. On voit que l'artiste ose et se dévoile dans un style assez éclaté, une facette d'elle qu'on ne connaissait pas.

Quant à la chanson, elle est assez sensuelle, avec un rythme lent et un style indie pop.

La chanteuse, qui a fait partie de la cohorte de Star Académie 2003 avec notamment Marie-Mai et Annie Villeneuve, a fait un retour remarqué l'automne dernier avec un premier extrait pour son album Libérons-nous, qui sera sur les tablettes dès vendredi.

En octobre, elle a sorti le vidéopclip de la chanson Le diable est à mes trousses.