Nouvel an: Mariah Carey dit avoir été «victimisée et vilipendée»

Mariah Carey estime qu'elle a été traitée avec mépris à la suite de sa performance désastreuse du Nouvel An à Times Square à New York.

Dans une entrevue accordée à l'Associated Press, la chanteuse de 46 ans a spécifié qu'elle ne faisait pas une obsession de ce spectacle raté qui lui a value de nombreuses critiques. Toutefois, elle avoue être irritée à cause fait que les gens n'ont pas compris ses explications.

«Imagine que ton oreillette n'est plus là, donc tu ne peux plus entendre la musique. Si tu ne peux plus l'entendre, comment peux-tu chanter?», a-t-elle demandé lors de l'entrevue. Elle dénonce aussi le fait que son micro ne fonctionnait pas comme il le fallait et qu'elle entendait mal le son à cause des cris du public.

La chanteuse a aussi ajouté qu'elle ne sait pas trop à quoi le public s'attend d'elle. «C'est comme si je suis la seule à devoir faire 5 millions de retour (comeback). Il y a des règles différentes pour moi, je ne sais pas pourquoi.»

«Je ne sais pas pourquoi c'était correct d'être victimisée et vilipendée à cause de la situation», a-t-elle dit.