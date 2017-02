Clip futuriste pour Chained To The Rhythm de Katy Perry

Après un premier aperçu du morceau il y a quelques jours, Katy Perry a dévoilé, ce mardi, le clip officiel de Chained To The Rhythm.

«Bienvenue à OBLIVIA où tout est toujours rose», a tweeté Katy Perry pour annoncer la sortie de la vidéo.

WELCOME TO 🎢🎡🎠OBLIVIA🎠🎢🎡 WHERE EVERYTHING IS ALWAYS ROSY: https://t.co/X1vMe9s3zS Directed by Mathew Cullen FT @SkipMarley #CTTRVIDEO 🥀 pic.twitter.com/E6pJ0IztME