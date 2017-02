Lana Del Rey concrétise la sortie d'un cinquième album

20-02-2017 | 14h45

Lana Del Rey a dévoilé via son compte Twitter un nouveau morceau intitulé Love. Un titre qui met en scelle le cinquième opus de la chanteuse américaine.

New video for LOVEhttps://t.co/N2r8BJEHuQ pic.twitter.com/NqjqqqyO6y — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 20 février 2017

La New-Yorkaise fait précéder le lien vers la vidéo de sa chanson avec le texte court «To begin with... all you need is Love» (pour commencer, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour, NDLR).

L'annonce de la sortie du nouveau titre de l'artiste prend ainsi la forme d'un message subliminal, évoquant notamment un titre phare des Beatles.

Comme à son habitude, l'interprète de Blue Jeans, propose à ses fans une composition mélancolique dans laquelle on retrouve sa voix chaude. Lana Del Rey a travaillé Emile Haynie et Rock Nowels pour la production, avec qui elle avait déjà collaboré pour Born to Die et .

Love est le premier titre du cinquième album de Lana Del Rey, dont la date de sortie n'est pas encore connue.

En parallèle, la chanteuse précise sur Twitter qu'elle sera en direct sur Instagram ce lundi à 17h.