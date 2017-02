Keith Urban en tête des nominations aux prix américains de la country

16-02-2017 | 19h45

Le musicien Keith Urban a décroché jeudi le plus grand nombre de nominations pour les prestigieux prix américains de la country grâce à un dernier album plus expérimental, avec le rappeur Pitbull en invité.

Vétéran de la country et époux de Nicole Kidman, Keith Urban est en lice pour sept récompenses aux Academy of Country Music Awards, dont les catégories les plus courues de meilleur album de l'année et artiste de l'année.

Sur son dernier album Ripcord, il ose une escapade hors du cadre traditionnel de la country avec le titre Sun Don't Let Me Down, où participent le rappeur américain Pitbull et le mythique guitariste de Chic, Nile Rodgers.

Né en Nouvelle-Zélande, Keith Urban s'est installé aux États-Unis après avoir grandi en Australie.

Autre grand nom de la country, la chanteuse et interprète américaine Miranda Lambert le talonne avec six nominations, à égalité avec une nouvelle venue, Maren Morris, qui a décroché son premier Grammy Awards dimanche dernier.

Les prix du Academy of Country Music Awards seront décernés le 2 avril lors d'une cérémonie à Las Vegas.

Ils font partie des plus prestigieuses récompenses de la musique country aux États-unis.