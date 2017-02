Ventes record de l'album Thriller aux États-Unis

16-02-2017 | 13h43

L'album mythique de Michael Jackson Thriller a battu un record jeudi avec 33 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis depuis sa sortie en 1982.

Ce nouveau record donné par l'association de l'industrie du disque, la Recording Industry Association of America (RIAA), est franchi un an après le début de sa diffusion en streaming.

Thriller, qui contient les tubes Beat It et Billie Jean, ne semble pas prêt de céder sa couronne d'album le plus vendu de tous les temps.

L'album était sorti à un âge d'or pour l'économie du disque, stimulée par la diffusion des albums sur la chaîne musicale MTV.

Les ventes d'albums ont plongé ces dix dernières années parallèlement au développement de l'écoute de la musique en ligne, même si l'écoute sans téléchargement a généré des bénéfices.

Le deuxième album le plus vendu aux États-Unis Their Greatest Hits (1971-1975) du groupe les Eagles s'est vendu à 29 millions d'exemplaires.

Les héritiers de Michael Jackson affirment que l'album Thriller s'est vendu à plus de 105 millions d'exemplaires dans le monde, bien que les données mondiales soient difficiles à quantifier.

L'album Bad de Michael Jackson sorti en 1987 s'est lui vendu à 10 millions d'exemplaires, a relevé encore l'association RIAA.