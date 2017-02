Selena Gomez dévoile un nouveau titre: It Ain't Me

16-02-2017 | 08h41

Selena Gomez est de retour avec un morceau réalisé en collaboration avec le DJ norvégien Kygo.

Après avoir fait attendre ses fans via des publications sur Instagram, la jeune femme a enfin dévoilé son nouveau titre It Ain't Me sur les plateformes Spotify et YouTube.

Le morceau débute par quelques notes de guitare sur la voix de la chanteuse, pour ensuite devenir plus électronique.

Ce n'est pas la première fois que l'interprète de Hands To Myself s'associe avec un DJ. On a déjà pu entendre sa voix sur le titre I Want You to Know de l'Allemand Zedd.

Le dernier album de Selena Gomez Revival date de 2016. La chanteuse a dû prendre une pause de trois mois l'automne dernier pour soigner un lupus.

Écoutez le titre It Ain't Me: