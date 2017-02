Adam Levine au lit avec sa conjointe dans Cold (vidéo)

15-02-2017 | 10h37

Adam Levine apparaît au lit avec sa femme, Behati Prinsloo, dans le dernier clip de Maroon 5.

E! News a obtenu les premières images du clip de Cold, dans lequel le chanteur rentre d'une soirée mouvementée pour retrouver sa femme, au lit, un masque sur les yeux. Il lui raconte ce qu'il vient de vivre, mais elle semble bien peu intéressée par les événements et essaie désespérément de se rendormir.

«C'était bizarre. Quelqu'un avait mis quelque chose dans mon verre. Je pense que c'était de l'acide parce que j'ai commencé à tripper», raconte-t-il dans l'extrait d'une minute.

«Je me suis fait arrêter par des flics, mais ce n'était pas vraiment des flics. On aurait dit une strip-teaseuse de dessin animé et elle m'a fait un "lap dance" de dessin animé. C'était bizarre. Et là, ces deux filles qui m'ont mis dans une chambre pour un trip à trois. Mais rien n'est arrivé», continue-t-il.

Après le récit de cette nuit complètement folle, le mannequin pour Victoria's Secret se contente de demander à son mari: «Ok, mais est-ce que tu as pensé à prendre du lait?» Adam Levine répond que «oui» et la vidéo se termine tout simplement par des formules de «bonne nuit» et «je t'aime».

L'intégralité du clip passera ce mercredi dans le Ellen DeGeneres Show et sera ensuite disponible sur Vevo.

Une vidéo disponible sur le site web du talkshow permet d'entendre Adam Levine à ce sujet. Quand Ellen DeGeneres lui indique que le clip est étrange, le chanteur répond: «Écoute, je ferais un clip sexy seulement si: A. ma femme est partante et B. je vais dans une fête et que je me fais droguer d'une manière ou d'une autre», a-t-il confié à l'animatrice.

Gageons que dans le clip en question, on verra justement ce que le leader de Maroon 5 a vécu durant sa nuit de débauche.

Adam Levine et Behati Prinsloo se sont mariés en 2014 et ils ont une fille, Dusty Rose, qui est née en septembre dernier.