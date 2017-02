I will always love you : la meilleure chanson pour la Saint-Valentin

10-02-2017 | 16h35

Quelles notes seraient parfaites pour agrémenter un diner en amoureux ? D'après un sondage troc.com, le tube cultissime I will always love you de Whitney Houston symbolise le mieux la Saint-valentin (22%).

En numéro 2 arrive Adele avec son tube Someone like you (15%) puis la mythique Edith Piaf avec L'hymne à l'amour (15%).

D'après un sondage troc.com, 27% des hommes prévoient d'inviter leurs douces au restaurant, 17% comptent offrir des fleurs et 14% un bijou. Alors que les femmes vont se lancer à 20% dans la confection d'un cadeau personnalisé, 16% organiseront un weekend romantique, et 15% offriront un vêtement.

L'enquête Saint-Valentin Troc.com a été réalisée auprès de 1016 internautes.