Prix Juno: un sacre posthume pour Leonard Cohen?

07-02-2017 | 15h58

Céline Dion et le regretté Leonard Cohen sont deux figures québécoises ayant décroché des nominations dans de prestigieuses catégories aux prochains prix Juno, qui seront remis les 1er et 2 avril à Ottawa.

S'il n'apparaît pas dans la catégorie album francophone de l'année, Encore un soir de la diva québécoise pourrait néanmoins décrocher le titre d'album de l'année - adulte contemporain ou celui de l'album de l'année devant The Weeknd (Starboy), Shawn Mendes (Illuminate), Drake (Views) et du défunt Leonard Cohen (You Want It Darker).

D'ailleurs le Montréalais qui s'est éteint le 7 novembre dernier figure au tableau des nominations pour trois autres prix d'importance, dont ceux de l'artiste de l'année, de l'auteur-compositeur et de l'album de l'année - adulte alternatif.

Sinon l'artiste torontois Shawn Mendes et le chanteur Gord Downie de Tragically Hip, atteint d'un cancer incurable au cerveau, sont les meneurs de course avec un total de six nominations chacun, suivis de près par le rappeur Drake et The Weeknd, cités chacun à cinq reprises.

Du côté de l'album francophone de l'année, Karim Ouellet (Trente) devra se mesurer à Yann Perreau (Le fantastique des astres), Fred Fortin (Ultramarr), Koriass (Love Suprême) et Laurence Nerbonne (XO).

Mention spéciale au DJ québécois Kaytranada, pressenti pour trois statuettes, dont celle couronnant l'artiste-révélation de l'année et une autre pour album électronique de l'année grâce à 99.9%.

Contrairement aux deux éditions précédentes où Cœur de pirate et Serge Fiori ont été en lice pour le prix du public, aucun Québécois ne s'inscrit au nombre des finalistes aux côtés de Drake, Shawn Mendes, Alessia Cara, Belly, Hedley, Ruth B, The Weeknd, Tory Lanez et The Strumbellas.