Un nouveau clip mystérieux pour Catherine Durand

07-02-2017 | 12h31

Catherine Durand a sorti mardi le clip de sa chanson Toit de pierre tirée de son album La pluie entre nous, et le résultat donne une vidéo un peu mystérieuse.

Dans un décor hivernal, le clip met en scène un petit garçon (interprété par Maël Baillargeon), peu vêtu, qui court à travers une forêt sombre et enneigée. Ces images sont entrecoupées de scènes où l'on voit une femme enceinte préparant la chambre du bébé à venir.

Très esthérique et artistique, la vidéo réalisée par Pierre-Luc Racine a aussi un ton de tristesse et de mélancolie, tout comme les paroles de la chanson: «Sous un toit de pierre / Le ciel se fait lourd / Elles ne laissent derrière / Que la chair à vautours.»

Toit de pierre est le troisième extrait du sixième album de la chanteuse de 45 ans. Celui-ci a été réalisé par Emmanuel Éthier, membre du groupe Chocolat, qui a travaillé sur les albums de plusieurs artistes québécois dont Jimmy Hunt et Bernhari. La musicienne a aussi travaillé ses sonorités et arrangements musicaux avec l'aide d'Ariane Moffatt, Salomé Leclerc et Gaële, notamment.

L'été dernier, Catherine Durand lançait le premier titre de l'opus, Marcher droit: