Performance à couper le souffle de Lady Gaga (vidéo)

05-02-2017 | 20h42

Lady Gaga a donné une performance haute en couleur dimanche soir lors de la mi-temps du Super Bowl LI.

Commençant sa prestation en hauteur, elle a ensuite ébloui le public en faisant des acrobaties dans les airs tout en chantant.

La chanteuse a interprété quelques uns de ses plus grands succès dont Poker Face, Just Dance, Telephone, Bad Romance, Born This Way et Million Reasons.

Malgré les rumeurs que Beyoncé et le crooner Tony Bennett seraient de la partie, Lady Gaga a finalement assuré seule le spectacle, mais elle était entourée de nombreux danseurs et choristes.

Sur les réseaux sociaux, la plupart des commentaires étaient assez positifs à l'égard de sa performance.

Lady Gaga avait chanté l'hymne national l'an passé lors du 50e Super Bowl.