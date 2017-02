Nickelback attendu à Montréal en juin

01-02-2017 | 12h37

Montréal fait partie de l'itinéraire de la prochaine tournée du groupe canadien Nickelback. Chad Kroeger et sa bande viendront offrir un spectacle de leur tournée Feed The Machine au Centre Bell, le 29 juin prochain.

La formation rock associée au grand succès How You Remind Me sillonnera les routes de l'Amérique du Nord à compter du 23 juin, date de son concert prévu à Noblesville, en Indiana. Des rendez-vous avec ses admirateurs sont confirmés jusqu'au 1er octobre à Vancouver. Au total, 44 arrêts sont inscrits à l'agenda des rockeurs.

Avant d'accueillir les gars de Nickelback sur scène à Montréal, les amateurs pourront apprécier les groupes Daughtry et Shaman's Harvest.

Il sera possible de mettre la main sur des billets à compter du 6 février à 10 heures par le biais du fan-club. La vente pour le grand public s'amorcera quant à elle le 11 février à midi. Les prix varieront entre 64 $ et 149 $.

Les musiciens sont actuellement en studio. Ils s'affairent à compléter leur neuvième album, Feed The Machine. Ce dernier sera offert le 9 juin.