John Mayer au Centre Bell le 1er avril

30-01-2017 | 12h16

Le chanteur John Mayer viendra proposer un nouveau spectacle à Montréal dans quelques semaines. Et ce n'est pas un poisson d'avril.

L'auteur-compositeur-interprète de 39 ans sera de passage au Centre Bell le 1er avril prochain dans le cadre de sa tournée The Search for Everything en lien avec son 10e album attendu au printemps.

Les billets pour le concert prévu dans la métropole seront mis en vente ce vendredi (evenko.ca) à 10 h. Les prix: entre 72,50 $ et 116,50 $ l'unité.

Les admirateurs canadiens du chanteur pourront également le voir et l'entendre à Toronto, Vancouver et Edmonton, toujours en avril. Montréal sera la deuxième ville nord-américaine visitée par l'ex de Katy Perry parmi les 21 arrêts déjà annoncés, après Albany, le 31 mars.



Trois portions

Partout où il passera, l'auteur-compositeur-interprète de 39 ans offrira une prestation avec un groupe complet, une autre acoustique et en solo ainsi qu'une mettant en vedette le John Mayer Trio.

La nouvelle tournée de l'artiste, The Search for Everything, porte le même titre que son prochain disque, dont la première vague a déferlé il y a quelques jours avec la sortie des chansons Moving On And Getting Over, Changing, Love On The Weekend et You're Gonna Live Forever In Me.