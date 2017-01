Céline Dion dans un spectacle hommage aux Bee Gees

27-01-2017 | 12h46

Céline Dion, Demi Lovato, Nick Jonas ou encore John Legend font partie des artistes qui vont rendre hommage aux Bee Gees lors d'un concert exceptionnel enregistré deux jours après les Grammy Awards.

Baptisé Stayin Alive: A Grammy Salute to the Music of the Bee Gees, il se déroulera le mardi 14 février 2017 au Microsoft Theater de Los Angeles (États-Unis).

Barry Gibb, seul survivant du groupe, devrait rejoindre tous ces artistes sur scène. À noter que parmi les participants à cet événement, Céline Dion est sans doute celle qui connait le mieux le groupe pour avoir enregistré avec lui en 1998 le titre Immortality sur son album Let"s Talk About Love. Le show sera diffusé ultérieurement sur CBS.

Plusieurs fois récompensés aux Grammy Awards, les Bee Gees avaient surtout raflé la mise de 1979 avec la bande originale du film Saturday Night Fever en remportant quatre trophées pour ce seul album.