Un clip sombre et sexy pour I Don't Wanna Live Forever

27-01-2017 | 09h35

Dans cette vidéo, on peut voir l'interprète de Bad Blood et son compère Zayn se déchaîner dans un hôtel, et illustrer ainsi le thème de la chanson, évoquant les affres de l'amour.

Alors que Zayn s'acharne sur sa chambre, la chanteuse entame une danse sur son lit avant de, elle aussi, casser ce qui se trouve autour d'elle.

Le titre sera présent sur la bande originale du film Cinquante nuances plus sombres, suite de Cinquante nuances de Grey, en salles le 10 février, avec Dakota Johnson, Jamie Dornan et Kim Basinger.