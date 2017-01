Court aperçu du clip I don't want to live forever

26-01-2017 | 10h13

Sur ces 18 secondes, on peut voir l'interprète de Wildest Dream déambuler dans un couloir, tandis l'ancien membre des One Direction s'acharne sur de la vaisselle posée sur une table.

Selon la publication de la chanteuse américaine, le clip complet sera disponible dès jeudi, minuit.

Le titre I don't want to live forever sera présent sur la bande originale du très attendu Cinquante nuances plus sombres, adaptation du livre du même nom, issu de la saga érotique Cinquante nuances de Grey, que l'on doit à E.L. James.

Le film, avec au casting Dakota Johnson, Jamie Doman et Kim Basinger, sera sur les écrans le 10 février prochain.