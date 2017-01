Nanette Workman en spectacle pour les 50 ans d'Expo 67

Yan Lauzon 24-01-2017 | 15h04

Afin de souligner les 50 ans d'Expo 67 en musique, Nanette Workman remontera sur scène cet été. Elle sera l'une des vedettes du spectacle Un jour, un jour - Expo 67 : 50 ans présenté au Cabaret du Casino de Montréal (l'ancien pavillon du Québec) à compter du 5 juillet prochain.

Aux côtés de quatre danseurs, de musiciens et de trois chanteurs à être nommés plus tard, la rockeuse de 71 ans offrira un «medley» de 50 chansons nées en 1967 qui ont marqué l'histoire de la musique.

Résonneront donc les airs et paroles de succès tels que Light My Fire des Doors, Like A Rolling Stone de Bob Dylan, Respect d'Aretha Franklin, All You Need Is Love des Beatles ou encore Donne-moi ta bouche de Pierre Lalonde ainsi que Petit homme de Nanette Workman.

Cette dernière est d'ailleurs emballée par le projet qui coïncide avec un demi-siècle passé dans la province. «J'ai débuté ma carrière ici, au Québec, en 1966-1967. C'est un peu un "party" pour moi aussi...»

L'œuvre qui a tout changé

Parmi les 50 pièces qui seront revisitées, il y aura évidemment la chanson-thème, Un jour, un jour, composée par Stéphane Venne, un artiste qui se décrit comme «un enfant de l'Expo 67».

«Cette chanson-là a évidemment changé ma vie parce qu'elle m'a permis d'arrêter de faire ce que je détestais faire, chanter, et de faire ce que j'aimais faire, ce que je savais faire, écrire. Du jour au lendemain, quand j'ai écrit cette chanson-là, j'avais du talent», s'est-il rappelé.

À cette époque, on prenait un plaisir évident sur le site de l'exposition Terre des Hommes, un lieu que l'auteur-compositeur a foulé tous les jours.

«Collectivement, on s'est mis à avoir du "fun" d'une manière un peu plus libérée qu'avant. Pour moi, c'est ça l'Expo 67.»

«En 67 tout était beau...»

Pour Pierre Huet, qui a écrit la très populaire pièce Le blues d'la métropole de Beau Dommage et signé le livre En 67, tout était beau... Chansons et souvenirs, la célèbre exposition universelle lui a permis de renaître alors qu'il avait à peine 18 ans.

«L'Expo a été notre internet. L'Expo nous a apporté la planète à Montréal. On a tout découvert. On a appris les couleurs, les goûts, les allures et les bons côtés de tous les peuples de la planète.»

Au total, 16 représentations d'Un jour, un jour - Expo 67: 50 ans seront offertes au Cabaret du Casino de Montréal, du 5 juillet au 24 août, en après-midi. Les billets au coût de 30 $ chacun sont en vente sur admission.com.

Pour les nostalgiques, voici quelques images d'archives de l'Expo 67: