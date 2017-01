Céline Dion chantera pour La Belle et la Bête

19-01-2017 | 16h15

Un grand nom de la musique s'ajoute à la trame sonore du film La Belle et la Bête attendu en mars. En effet, Céline Dion proposera une nouvelle chanson pour la prochaine version du classique de Disney mettant en vedette Emma Watson et Dan Stevens.

Sur son compte Twitter jeudi, la diva a annoncé qu'elle chantera pour l'occasion une toute nouvelle pièce intitulée How Does A Moment Last Forever. On pourra entendre la ballade qui s'intéresse aux moments précieux de la vie à maintes reprises dans le film.

Je suis ravie d'annoncer que je chanterai la nouvelle chanson de La Belle et la Bête de Disney, «How Does A Moment Last Forever». -Céline 🌹 pic.twitter.com/8FXFGjvFma — Celine Dion (@celinedion) 19 janvier 2017

Cette composition est l'œuvre d'Alan Menken, bien connu pour son travail lié à La petite sirène et Aladdin, et Tim Rice qui a apporté sa touche à l'acclamé Roi lion.

Plus de 25 ans après avoir posé sa voix sur un duo avec Peabo Bryson pour le long métrage animé lauréat de deux Oscars, Céline se retrouve donc une fois de plus dans l'univers du célèbre conte.

«Prendre part au film original La Belle et la Bête fut une expérience magique dans ma vie et je suis sincèrement honorée d'en faire partie à nouveau», a laissé savoir Céline Dion dans un communiqué émis par Disney.

Réalisé par Bill Condon, le classique La Belle et la Bête amorcera sa prochaine vie sur grand écran à compter du 17 mars. La bande sonore sera proposée la semaine précédente. L'interprétation de la pièce-titre a été confiée à Ariana Grande et John Legend.