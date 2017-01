Daniel Bélanger: toujours aussi inspiré!

Patrick Delisle-Crevier 27-01-2017 | 04h00

Daniel, cet album a été une belle surprise pour votre public. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas annoncer sa sortie plus à l'avance?

Que signifie le titre de l'album, Paloma?

Dans quel état d'esprit étiez-vous en faisant cet album?

Qu'aviez-vous envie de raconter à travers ces nouvelles pièces?

Un 10e album, 25 ans de carrière... Qu'est-ce que ces chiffres représentent pour vous?

Comment vous sentez-vous quand vous regardez cette «sculpture»?

Quel regard posez-vous sur vos premiers albums?

Y a-t-il un album dont vous êtes particulièrement fier et, si oui, pourquoi?

À l'inverse, y a-t-il un album dont vous êtes moins fier, avec le recul?

Vous avez commencé votre carrière sur le tard, au début de la trentaine. Avez-vous des regrets?

Trois années se sont écoulées entre votre précédent opus et celui-ci. Que faites-vous quand vous ne faites pas de musique?

En 25 années de carrière, quel est votre plus beau souvenir?

La tournée pour Paloma est déjà annoncée. À quoi peut-on s'attendre de ce spectacle?

Qui est Daniel Bélanger, en 2017?

Vous disiez tout à l'heure être constamment à la recherche de la chanson idéale quand vous sortez un album. Avez-vous l'impression de l'avoir trouvée sur ce nouveau disque?

Parce que je ne le savais pas moi-même! Tout s'est concrétisé vers la fin du mois d'août. Je me suis retrouvé avec des chansons qui étaient assez avancées, alors j'ai appelé ma compagnie de disque, et j'ai réalisé que c'était possible de prévoir une sortie avant Noël.C'est simple: ça ne me tentait pas d'intituler mon album Colombe. Je me suis dit que «paloma», qui veut dire «colombe» en espagnol, sonnait mieux. C'est le bon vieux symbole de la paix, un des thèmes que j'ai explorés sur cet album. La paix intérieure, la sérénité, la paix dans le monde... C'est vraiment vers la fin de la production que je me suis rendu compte que c'était un thème récurrent sur ce disque.J'étais assez joyeux. La plus vieille chanson du disque est Ère de glace, qui date d'il y a un an et demi, et c'est à partir de cette chanson que j'ai réalisé que cet album pouvait voir le jour rapidement. Le processus de création allait bien. J'étais dans une bulle joyeuse. J'ai composé ce disque durant l'été, et ça habite les chansons.Je suis toujours motivé par la quête de la chanson idéale. En même temps, je suis un gars qui n'aime pas s'inspirer de trucs trop personnels quand vient le temps d'écrire une chanson. Je tente de trouver un juste milieu: que ce ne soit pas trop hermétique et que les gens puissent interpréter les textes à leur façon.C'est curieux, je me retrouve avec plein d'albums, et ça devient comme une espèce de sculpture pour moi. Même que, quand je m'apprête à écrire un album, je me demande ce qui manque à cette sculpture, justement. Je tente de travailler avec ce paramètre-là, de regarder ce que je n'ai pas encore exploré.Elle me plaît bien, je suis content. Je suis aussi fier de cette capacité que j'ai de faire de nouveaux albums. Mon idée était de faire un premier album, sans jamais penser à ce qui allait venir après. Je n'aurais jamais pensé que j'allais sortir autant de disques et que j'allais toucher autant de gens avec mon travail. C'est précieux, ça.Je suis capable de m'en détacher. Je ne trouve jamais ça cute de revenir sur mes anciens disques. Je me souviens cependant que je travaillais fort et que je ne connaissais pas beaucoup ce métier-là. Je découvrais tout et, par-dessus tout, j'avais le bonheur de connaître un beau succès avec mon premier disque. Je me trouvais chanceux.Ça dépend de mes humeurs... Dernièrement, j'ai écouté Quatre saisons dans le désordre, et j'ai trouvé ça super. Je trouve que j'ai réussi à faire une belle suite au succès du premier album. Je suis aussi très fier du disque Rêver mieux et de la tournée qui l'accompagnait.Il y en a sûrement, mais ce qu'il y a de bien quand on écoute d'anciens albums, c'est qu'on ne peut plus rien faire. On doit l'assumer, et j'y arrive assez bien. Habituellement, quand je viens de terminer un album, je ne l'écoute plus. J'attends que plusieurs années passent avant de le faire. Quand le travail est encore trop frais, on a envie de tout changer. On se dit: «Ah non, j'aurais dû faire ça ou ça»... Je suis un gars qui n'a pas énormément d'ego en ce qui concerne son image. Je ne regarde jamais les entrevues télévisées ou les vidéos auxquelles je participe. Avec l'audio, par contre, c'est une tout autre histoire! Je suis perfectionniste.Je me dis parfois que je pourrais être rendu à 15 albums si j'avais commencé plus tôt, mais je n'ai pas de regret. Je suis content d'avoir été sur le marché du travail, d'avoir travaillé dans un centre d'accueil... J'ai du vécu, et je pense que ça m'aide quand je fais de la musique. J'ai aussi gardé un certain rythme, une certaine routine. J'aime arriver tôt le matin dans mon studio et en sortir le soir vers 17 h.Je fais toujours de la musique, je travaille tous les jours! Il y a des fois où rien de bon ne sort et tout va à la poubelle, mais je suis tout de même dans mon studio, à faire de la musique. En fait, la musique m'habite toujours, même quand je ne suis pas en studio. J'aime aussi profiter de mes hivers et de mes étés...Les spectacles de la Saint-Jean ont été marquants pour moi. Je pense entre autres à ma première Saint-Jean avec Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Marie Denise Pelletier. J'étais bien impressionné de partager la scène avec mon idole, Robert Charlebois. Je n'en revenais pas! Je me souviens aussi du lancement de mon album L'échec du matériel. Ça marquait mon retour après Rêver mieux. Le Métropolis était plein à craquer! C'est juste du bonheur, des moments comme ça.Je ne sais pas trop encore, je n'ai pas eu le temps d'y penser... Je sais juste que j'ai envie de faire une grosse tournée. J'ai envie de partir à la rencontre du public. Ça fait longtemps et ça me manque. J'aime la vie de tournée!Sincèrement, je ne le sais pas! Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à faire de la musique. Je suis capable de lâcher prise, je suis plus zen, plus mature et, malheureusement, plus vieux aussi! (rires)

Je dirais qu'inconsciemment je m'éloigne un peu de cette quête, question de continuer à la nourrir. Peut être pour la simple idée de continuer à faire de la musique plus longtemps.



