Dans les coulisses du spectacle de Lady Gaga au Super Bowl

18-01-2017 | 11h23

Un peu plus de deux semaines avant sa prestation très attendue lors de la mi-temps du Super Bowl LI, à Houston au Texas, Lady Gaga a une idée très précise de ce qu'elle va proposer sur la scène installée sur le terrain du NRG Stadium.

«Ce sera spécial, car vous savez, je planifie ça depuis que j'ai 4 ans. Je sais exactement ce que je vais faire», explique la chanteuse dans une vidéo s'intéressant aux coulisses de l'événement.

L'important, pour l'interprète des succès Just Dance et Poker Face, c'est d'être originale et d'offrir de la nouveauté, le dimanche 5 février prochain.

«Cela a été fait tellement souvent. Le défi, c'est de regarder tout ça et de me demander ce que je peux faire de différent», précise-t-elle.

Au travail

De nombreux danseurs ayant déjà travaillé avec Lady Gaga s'affairent déjà à apprendre les mouvements qui leur serviront à épauler la star. Des répétitions se déroulent au Studio 11 situé à Burbank, en Californie, sous la direction de Richy Jackson.

Le chorégraphe est conscient de l'incroyable chance qui s'offre à lui et à son équipe «C'est évidemment une immense plateforme. C'est probablement les 12 minutes les plus spéciales de nos vies.»

À la lumière de certains moments des répétitions du premier jour, on peut comprendre que Lady Gaga livrera notamment Bad Romance, une de ses plus populaires pièces.

Un message à Trump?

L'artiste pourrait aussi profiter de sa présence devant plus de 110 millions de téléspectateurs, le 5 février, afin de parler politique et passer un message au nouveau président américain, Donald Trump.

Contrairement à ce qu'ont rapporté plusieurs médias, la NFL ne s'immiscera pas dans les intentions verbales de l'Américaine de 30 ans. La chanteuse pourra donc dire ce qu'elle veut devant les caméras du monde entier.