Jonathan Roy complètement nu dans un clip très sensuel

16-01-2017 | 12h56

Jonathan Roy s'est dénudé pour son nouveau clip accompagnant la chanson Good Things et diffusé depuis vendredi sur Youtube.

L'ex-gardien de but des Remparts de Québec y apparaît sous la douche, dans des scènes de sexe torrides ou en train de s'entraîner. Et ce n'est pas tout: on y voit aussi des séquences de trip à trois mettant en vedette le fils de Patrick Roy et deux autres filles.

La vidéo est d'ailleurs beaucoup plus sombre que celles auxquelles le chanteur avait habitué ses fans.

Good Things est tirée de l'album Mr. Optimist Blues qui sera lancé vendredi à L'Astral à Montréal.

Jonathan Roy se donne en spectacle ces jours-ci un peu partout au Québec dont le 19 janvier à la salle le Cercle de Québec et le 10 mars aux 4 barils à Saguenay.