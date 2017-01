Def Leppard et Poison à Montréal en avril

16-01-2017 | 12h14

La formation Def Leppard viendra une fois de plus visiter Montréal, ce printemps. Pour son spectacle du 10 avril au Centre Bell, la formation de Joe Elliott sera appuyée par deux autres groupes rock: Poison et Tesla.

Portés par leurs gros succès Pour Some Sugar On Me et Love Bites, les membres de Def Leppard profiteront de leur nouvelle tournée nord-américaine pour proposer des pièces de leur plus récent album éponyme qui a reçu de très bonnes critiques des fans à sa sortie en 2015.

Les Britanniques sont des habitués du Québec. En avril 2015, ils ont offert une prestation lors de la finale de La Voix III à TVA avant de faire vibrer la métropole le mois suivant au Centre Bell. En 2016, ils se sont aussi approprié la scène du Centre Vidéotron, dans la Vieille-Capitale.

Les billets - dont le prix unitaire varie de 39,50 $ à 159,50 $ - pour le concert prévu à Montréal seront en vente à compter de vendredi à midi.

Trois autres arrêts doivent avoir lieu en sol canadien, soit à Edmonton, Calgary et Vancouver, du 2 au 6 juin prochain.

Ce sera l'occasion de voir les quatre membres originaux de Poison réunis pour la première fois en cinq ans, Bret Michaels en tête.