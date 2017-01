Des stars country joueront la veille de l'investiture de Trump

13-01-2017 | 15h52

Le président élu Donald Trump, qui peine à trouver des artistes pour son investiture le 20 janvier, va réunir la veille des stars de la musique country, un genre surtout prisé dans le sud conservateur des États-Unis.

Les chanteurs de country Toby Keith et Lee Greenwood ainsi que la chanteuse de Broadway Jennifer Holliday se produiront au Lincoln Memorial, ont annoncé vendredi les organisateurs de la cérémonie d'investiture.

L'événement, au cours duquel Donald Trump s'exprimera, sera gratuit, et aura lieu jeudi, la veille de la prestation de serment du 45e président des États-Unis.

Toby Keith, un des plus célèbres chanteurs country des années 90, avait sorti après les attentats du 11 septembre 2001 une chanson intitulée Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American) (De la part des Rouges, Blancs, Bleus - les Américains en colère), appel passionné à prendre les armes en Afghanistan.

Le chanteur s'était ensuite vivement disputé avec le groupe country Dixie Chicks, opposé à la guerre en Irak, mais il avait aussi parlé avec admiration du président Barack Obama.

Lee Greenwood, 74 ans, est un vétéran de la country singer surtout connu pour son titre de 1984 God Bless the USA qui était redevenu populaire à l'époque de la guerre en Irak.

«Je suis honoré de participer de nouveau à l'histoire et de chanter pour le président élu Donald Trump. Il s'agit d'un moment pour relever ensemble les défis de notre pays», a déclaré dans un communiqué M. Greenwood, qui s'est produit aux trois dernières investitures républicaines.

La musique country est particulièrement populaire chez les Américains blancs notamment du sud du pays, bastion des partisans de Donald Trump qui ont soutenu ses propositions les plus controversées contre les immigrés mexicains, les musulmans et d'autres minorités.

Jennifer Holliday sera une des rares artistes noires à se produire pour Donald Trump.

Lauréate d'un Tony Award en 1982 pour sa comédie musicale Dreamgirls, qui a inspiré un film dans lequel ont joué Beyonce et Jennifer Hudson, elle s'est fait connaître aussi pour des enregistrements R&B et pop et est très respectée de la communauté homosexuelle.

Mais ces artistes font pâle figure par comparaison avec les stars qui étaient venues chanter pour les investitures de Barack Obama.

Un concert similaire organisé la veille de l'investiture proprement dite au Lincoln Memorial en 2009 avait réuni Beyoncé, Shakira, Bruce Springsteen, U2 et Stevie Wonder, ainsi que la superstar de la country Garth Brooks.

En dépit de sa carrière dans le milieu du spectacle, le milliardaire a eu du mal à trouver des célébrités acceptant de se produire pour son investiture après sa campagne acerbe contre la démocrate Hillary Clinton.

Certains des artistes qui avaient soutenu Mme Clinton, comme Katy Perry, ont prévu de venir à Washington le lendemain de la cérémonie pour une grande manifestation des droits civiques, organisée par les opposants à Donald Trump.