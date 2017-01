Daft Punk en tournée cette année, dont à Montréal?

13-01-2017 | 11h34

Une vidéo intitulée Alive 2017 semble indiquer que Daft Punk a prévu de faire une tournée cette année.

Des séries de chiffres accompagnent la description de cette vidéo publiée sur une chaîne Youtube nommée par le mystérieux code «4162016211411». Certains fans pensent que cela a un rapport avec les dates des spectacles alors que d'autres pensent plutôt que ces chiffres correspondraient aux coordonnées géographiques des différents lieux de leur tournée.

On y entend un public en liesse avec des basses saturées, typiques de leur musique. Une voix robotique répète Alive alors qu'une pyramide en néon apparait. Cette pyramide rappelle la couverture de Alive 2007, un album tiré de leur performance live à Bercy lors de leur dernière tournée.

Un internaute a traduit ces chiffres comme étant les coordonnées GPS des lieux de concert et voyez ci-dessous ce que cela donne. Si cette traduction s'avère exacte, le duo électro français pourrait bien s'arrêter à Montréal, seule ville canadienne qui figure sur cette liste.

On rappelle que le groupe est habitué à se produire toutes les décennies. Leurs dernières tournées datent de 2007 et 1997. De quoi réjouir les fans qui n'attendent plus qu'une confirmation officielle pour acheter leur billet.