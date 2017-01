Après Céline Dion, Ariana Grande pour Beauty and the Beast

13-01-2017 | 10h26

Après l'interprétation magistrale de Céline Dion et Peabo Bryson dans les années 1990, c'est maintenant Ariana Grande et John Legend qui chanteront le titre phare de La Belle et la Bête pour la version réelle de ce film de Disney.

La tâche s'avère lourde pour le duo compte tenu du succès remporté par le morceau original lauréat en 1992 de l'Oscar de la meilleure chanson originale pour le long métrage animé de 1991.

Un défi que John Legend pourrait cependant relever. L'artiste a gagné cet Oscar en 2015 avec son morceau Glory, issu de la bande-originale du film Selma.

Disney dévoilera la bande-originale de La Bête et la Bête le 10 mars, soit quelques jours avant l'arrivée du film dans les salles obscures. Le long métrage réalisé par Bill Condon et porté par Emma Watson sortira la 17 mars au Québec.

Réécoutez ici la version de Céline Dion et Peabo Bryson: