La relève musicale francophone à la Place des Arts

11-01-2017 | 17h35

Près de 60 artistes de la relève musicale québécoise auront la chance de chanter et jouer à la Place des Arts de Montréal à compter de vendredi.

Grâce à la 14e édition de la Série Découvertes des Week-ends de la chanson Québecor et au 23e concours Ma première Place des Arts - deux initiatives de la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française (SACEF) -, de nombreuses prestations de créateurs francophones émergents seront proposées au cours des prochaines semaines.

Ces performances musicales seront livrées sur la scène de la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts jusqu'en avril.

À découvrir

Outre les 32 participants au concours qui s'amorcera le 24 janvier prochain, les 25 artistes aux styles diversifiés de la Série Découvertes, portée par Québecor depuis plus de 10 ans, auront la chance de dévoiler leur univers musical.

«Québecor a à cœur de soutenir les initiatives qui permettent à la relève de se faire connaître et de développer leur art. Pour cela, la SACEF offre une vitrine exceptionnelle à nos artistes et nous sommes fiers de l'appuyer dans sa mission», a exprimé Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, dans un communiqué.

Parmi eux, notons Alexe Gaudreault et David Fleury (tous deux remarqués à La Voix, Sophie Pelletier (candidate à Star Académie) ainsi que les amoureux Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant.

De la scène à l'écran

Les téléspectateurs pourront eux aussi apprécier le talent des différents artistes émergents d'ici, lors de la diffusion de l'émission Ma première Place des Arts à MAtv dès le mois de mars.

La finale du concours, qui a couronné Antoine Lachance et Junior Sandaire l'an dernier, aura lieu le 2 mai.