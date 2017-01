Sociofinancement: Annie Villeneuve obtient 60 000 $

Sandra Godin 09-01-2017 | 11h08

Annie Villeneuve ne s'attendait pas à autant de réactions face à son projet de sociofinancement pour son 5e album. Alors qu'elle a été critiquée par plusieurs, la chanteuse est malgré tout ravie de la réponse du public: elle a atteint son objectif de 60 000 $ le 23 décembre, et ce, 20 jours avant la fin de sa campagne.

«Ç'a été un beau Noël, avec beaucoup moins de pression», laisse-t-elle tomber à l'autre bout du fil.

Ambassadrice de La Ruche, Annie Villeneuve confie avoir donné des entrevues comme jamais pour faire la promotion de son projet, mais aussi l'éloge de la plateforme dont elle est porte-parole.

«Je m'attendais à une réaction, dit-elle, consciente de l'audace du projet. Mais pas aussi grande. J'avais sous-estimé les jugements gratuits. Il y avait beaucoup de curiosité, de l'excitation, des questionnements autour du geste que je posais. J'ai donné beaucoup d'entrevues et ça m'a permis de préciser beaucoup de choses. J'ai adoré l'expérience.»

La campagne n'est pas encore terminée: le public a jusqu'au 13 janvier pour contribuer au financement de son album. Jusqu'à vendredi, le compteur indiquait 62 693 $ amassés. Si Annie Villeneuve n'atteignait pas son objectif, elle n'avait droit à aucun montant d'argent.

Elle ne s'attendait pas à l'atteindre aussi rapidement, soit en moins de six semaines. Car malgré les critiques, il y a aussi eu un bel engouement et plus de 400 personnes ont contribué.



Huit chansons sur dix

Annie Villeneuve s'envolera à Nashville donc du 15 au 22 janvier pour enregistrer huit des dix chansons de son prochain album. Elle prévoit enregistrer deux chansons au Québec, dont celle où certains donateurs auront la chance de former une chorale, en studio avec elle, le 2 février prochain. Elle enregistrera également une reprise pour laquelle les gens auront voté.

De l'autre côté de la frontière, l'enregistrement a lieu au mythique Sound Emporium Studio, là où la série Nashville a été tournée. Elle travaillera avec le réalisateur Chad Karlson (Taylor Swift, Roch Voisine), ainsi qu'avec un guitariste qui a collaboré avec Lady Antebellum.

Annie Villeneuve débarquera avec des maquettes de chansons, et enregistrera dans les studios la musique et les voix. Le son sera finalisé ici.

Après avoir lancé l'extrait C'est ça la vie l'automne dernier, en même temps que son projet, Annie Villeneuve prévoit dévoiler une nouvelle chanson d'ici le lancement de l'album, qui aura lieu le 10 avril à Montréal, et le 11 à Québec.