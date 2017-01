Sia présente son clip pour Never Give Up

04-01-2017 | 21h34

Sia a habitué ses fans avec des clips esthétiques et mystérieux et la chanteuse récidive avec celui qui accompagne la chanson Never Give Up.

Le clip, lancé mardi sur sa chaîne YouTube, est un peu plus émouvant que ses précédents. Tout de même, on y voit deux enfants coiffés de la fameuse coupe de cheveux mi-longue coupée au carré avec un toupet, devenue en quelque sorte la signature de la chanteuse au cours des dernières années.

Toutefois, il n'y a pas de chorégraphies à couper le souffle comme c'est le cas dans d'autres de ses clips dont Chandelier et The Greatest.

Dans Never Give Up, on voit plutôt les paroles de la chanson écrites un peu partout sur des murs, des rails ou d'autres structures dans un décors urbain ressemblant à une gare de train. Tout au long de la vidéo, les deux enfants courent, se tiennent la main et s'enlacent.

Never Give Up se trouve sur la bande originale du film Lion mettant en vedette Dev Patel et Nicole Kidman, à l'affiche depuis le 21 décembre.