Emma Watson: ses talents de chanteuse révélés

02-01-2017 | 20h55

Commercialisée aux États-Unis, la poupée officielle d'Emma Watson à l'effigie du personnage de Belle donne un aperçu des talents de chanteuse de l'actrice dans La Belle et la Bête.

Jeudi dernier, un utilisateur d'Instagram a posté une courte vidéo dans laquelle on peut entendre le jouet d'Hasbro interpréter un extrait de Something There, l'un des titres phare du film.

Si la qualité sonore est médiocre, il permet tout de même d'entendre pour la première fois Emma Watson pousser la chansonnette.

Jack Morrissey, le producteur du long-métrage, a partagé la vidéo et confirmé qu'il s'agissait bien de la voix de l'actrice.

La Belle et la Bête sortira en salles le 17 mars prochain.