Patrick Bruel, pour l'amour de Barbara

Vanessa Guimond 29-12-2016 | 12h16

Il y a quelque chose d'émouvant à entendre Patrick Bruel interpréter les mots de Barbara, artiste mythique qui a marqué l'histoire de la chanson française avec des classiques comme Dis, quand reviendras-tu? et L'aigle noir.

Après avoir lancé l'album Très souvent, je pense à vous... et avoir donné le spectacle qui en est inspiré à plus de 40 reprises, en Europe, c'est au Québec que le chanteur viendra présenter ce projet qui se révèle être des plus personnels. Entretien.

«Je pense à ce projet depuis toujours. Barbara fait partie de mon univers, de mon environnement depuis l'âge de 8 ans, a-t-il expliqué, lors d'un récent séjour à Montréal. Barbara a toujours été là, présente, comme l'ont toujours été Brassens, Brel, les Stones, Pink Floyd, le classique et l'opéra. C'est la musique avec laquelle j'ai grandi.»

Lorsqu'on lui demande ce qui a séduit l'enfant qu'il a déjà été, dans la musique de cette grande auteure-compositrice-interprète, l'artiste nous explique qu'il lui aura fallu entreprendre cette tournée pour pouvoir répondre à cette interrogation.

«Je me suis posé la question jusqu'au jour où j'ai vu, dans ma salle, des parents qui étaient accompagnés d'enfants de 8 à 12 ans. Je leur disais: "Ça va? C'est dur? Papa et maman vous ont obligé?" Ils me disaient: "Non, nous adorons les chansons." Durant ces discussions, j'avais l'impression de me revoir. C'est normal. Elle a touché au coeur cinq générations de gens.»

La rencontre

Dans les remerciements de son album (paru il y a un an), le chanteur exprime sa gratitude à sa mère, qui lui a «un jour "présenté" la femme qui chante». Cependant, il aura fallu plusieurs années avant qu'il ne la rencontre réellement. «Barbara, je ne voulais pas la rencontrer. Entre ses "interviews", ses spectacles, ce qu'elle disait entre ses chansons, ce qu'on écrivait sur elle, ça me suffisait, a expliqué l'artiste. Cette fois-là, au Mogador (en 1990), c'est Charley Marouani, son impresario, qui m'a convaincu de la rencontrer, après l'un de ses concerts (...) J'y suis allé en traînant les pieds.»

Après lui avoir rappelé qu'il ne pouvait «la fuir indéfiniment» (ce qu'il faisait de peur de briser l'idée qu'il avait d'elle), Barbara a discuté durant une heure avec lui. «Je voulais lui parler d'elle, mais elle ne me parlait que de moi. Elle me parlait de mes chansons. Elle me disait que c'était important d'écrire ses propres chansons, s'est-il souvenu. Après, elle m'envoyait des fax qu'elle adressait à l'"enfant roi", au "prince". Il s'agissait d'échanges extraordinaires.»

Découverte

Patrick Bruel est sûr que ses admirateurs québécois trouveront leur compte dans le spectacle qu'il présentera dans huit villes du Québec, à compter du 13 avril. «C'est très beau. Il y a des décors inspirés des chansons de Barbara, a expliqué celui qui sera accompagné de quatre musiciens. Barbara a une chanson qui s'appelle Ô mes théâtres, donc voilà, sa vie, c'était les théâtres. Pour moi, ça voulait dire plusieurs aspects du théâtre, plusieurs rideaux. Nous allons apporter les décors de France. Je ne voulais pas que les gens pensent que parce que nous allons loin, nous allons présenter quelque chose de différent, de minimaliste.»

Maintenant la tournée européenne achevée, l'artiste se dit convaincu que les non-initiés y trouveront aussi leur compte. Selon lui, il suffit d'écouter la chanson «Drouot» pour comprendre pourquoi il faut connaître Barbara. «Comment est-ce qu'on peut, avec de simples mots, décrire une situation aussi forte, aussi émouvante, aussi réaliste? C'est bouleversant.»