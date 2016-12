George Michael en 5 chansons

Antoine Aubert 25-12-2016 | 18h37

Le chanteur britannique George Michael est mort dimanche à 53 ans. Celui qui a vendu plus de 100 millions de disques dans sa carrière laisse d'innombrables succès. En voici cinq.

Wake Me Up Before You Go-Go

Avec du recul, plus de 30 ans plus tard, on ne peut s'empêcher de sourire devant le kitsch omniprésent dans la chanson et surtout le clip, à commencer par le chandail rose et le petit short portés par le chanteur. Il n'empêche, avec une seule chanson, le duo Wham!, formé par Michael et Andrew Ridgeley, devient emblématique de cette période musicale, au même titre que Madonna avec Like a Virgin ou Cindy Lauper avec Girls Just Want to Have Fun. Aujourd'hui encore, dès les premières notes, on a envie de se lever et de danser.

Careless Whisper

Avec un «riff» de saxophone resté célèbre, il s'agit de l'un des «slows» les plus connus des années 80. Sorti en 1984, il marque les débuts de George Michael en solo, même si la chanson est co-signée par l'autre membre de Wham!, Andrew Ridgeley. Le titre s'est vendu à quelque 6 millions d'exemplaires.

Faith

Après le saxophone, c'est la guitare qui est omniprésente sur ce titre de 1987 tandis que les paroles «I gotta have faith» (Je dois y croire) s'inscrivent dans les têtes. Pour son premier album solo, intitulé... Faith, George Michael triomphe, avec plus de 20 millions de copies vendues. La chanson phare de l'opus atteint la première place du Billboard aux États-Unis. Les déhanchements du chanteur dans le clip ont sans doute aussi un peu joué dans cette réussite.

Freedom! '90

Les clips qui accompagnent les chansons de George Michael ont souvent beaucoup fait pour la renommée des titres et Freedom! '90 en constitue l'un des plus spectaculaires exemples. On retrouve ici la plupart des grands mannequins de l'époque, de Naomi Campbell à Cindy Crawford, en passant par Linda Evangelista, le tout réalisé par David Fincher (Sept, House of Cards, Le réseau social). De quoi un donner un côté encore plus glamour à une chanson qui évoque la liberté, notamment celle à laquelle aspirait alors Michael, fatigué de son image de garçon sexy qui fait rêver les filles.

Outside

Sorti en 1998, le titre fait jaser et marque une certaine rupture dans la carrière du chanteur. George Michael y fait l'éloge du sexe dans les lieux publics. Le clip rend les choses encore plus explicites et en choque plus d'un. Il s'agit aussi d'une vengeance de la part du chanteur. La même année, un policier l'a piégé dans des toilettes publiques, en lui faisant croire qu'il voulait faire l'amour avec lui puis en l'arrêtant. L'incident a fait la Une des journaux et a poussé le chanteur à sortir du placard. On retrouve une scène rappelant le scandale dans le clip et George Michael ne se gêne pas pour porter un uniforme de policier et se déhancher langoureusement.