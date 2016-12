Lady Gaga: la musique avant tout

24-12-2016 | 14h38

Lady Gaga est l'une des chanteuses les plus célèbres du monde, mais elle veut surtout penser à sa musique.

«Quand on devient connu ou qu'on devient une star, il se passe tout plein de choses, et il faut naviguer dans ce système - surtout dans l'industrie musicale telle qu'elle est aujourd'hui, et elle est très différente, explique la chanteuse au magazine britannique NME. On doit faire avec la guerre contre le streaming, et c'est un vrai cauchemar de voir ça en tant qu'artiste, parce que ce n'est plus la musique qui compte mais les affaires - et je ne suis pas du tout comme ça. En fait, ce que je suis, et qui je suis vraiment, c'est une petite fille qui adorait le piano.»

Lady Gaga a récemment sorti un album, Joanne, son premier depuis Artpop en 2013. Ce dernier n'avait pas rencontré un grand succès, à tel point que la star excentrique avoue avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière. «Je traversais une période très déprimante dans ma vie et je ne voyais plus mes propres capacités ni mon talent, analyse-t-elle. Et quand on perd de vue ce genre de choses, on peut entrer dans une spirale négative. Mais vous savez, pour le monde entier, "quitter la musique", ça veut dire quelque chose, et pour moi ça veut dire autre chose. Je voulais dire arrêter de sortir de la musique, en opposition au fait d'en faire seulement pour moi, car c'est ça qui me rend vraiment heureuse.»

Après une longue et difficile introspection, Lady Gaga a changé d'avis, bien décidée à ne pas écouter les critiques et à se focaliser sur sa «propre opinion»: «Je ne veux pas avoir l'air arrogante (...) mais après vendu 80 millions d'albums, on peut se dire: "Ok, sérieusement, pourquoi est-ce que j'abandonnerais maintenant?"».